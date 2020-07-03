Avcılar ve çevreciler Meclis'te tartıştı

Komisyonda kabul edilen yasa teklifiyle Merkez Av Komisyonu yeniden oluşturulacak. Komisyonun 21 olan üye sayısı 25’e çıkarılacak ve avcılık dışındaki STK’lardan 3, biyologlardan 1 üye daha alınacak.



Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde yer alan detaylara göre, Avcılık Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol, “Orada 9’a karşı 16 kişi oldukları vakit avcılık biter. İstenilen zaten çok kötü şeyler var. Bu sakıncalı maddedir” dedi. Düzyol, şöyle devam etti:



"DOĞASEVERLER HANDİKAP"



“İçeriye sokulacak diğer STK’lar nasıl bir STK’lar? Bugün Türkiye’de şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın başında zaten hayvanseverler, doğaseverler, çevreciler büyük handikap. Hiç rahat vermiyorlar, her şeylerine karışıyorlar. Çünkü bu STK’lar dış güçlerden beslenen STK’lardır. Av isyanı olsun, doğa vakıfları olsun hepsiyle işbirliği yaparlar, para gelir. Bu para karşılığında Türkiye’deki avcılara hep engeldir. Bu nedir? Türk insanını silahsızlandırmaktır, elinden silahı almaktır. Dağlardan avcıları indirmek demek dağlardakini daha rahat gezdirmek demektir.”

"AVCILIK ENGELLENSİN"



HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Pelin Sayılgan ise hayvan hakları savunucularını terörize eden yaklaşımdan sıkıldıklarını vurguladı. Sayılgan, “Bunu çok gülünç buluyoruz. Ben Meclis’te çalışan bir personelim. Terörist olsaydım herhalde buradaki güvenlik soruşturmalarından geçemezdim” dedi.

Avcılıktan elde edilen gelirin doğanın sağladığı yaşamsal olanaklarla kıyaslanamayacağını belirten Sayılgan, “İklim krizinden doğan sıkıntılar ve son olarak da pandemi, hepimize doğanın yaşamasının bizim yaşamımız için ilk şart olduğunu göstermektedir. Haksızlıklarla mücadelenin arttığı bu çağda her bir canlının yaşama hakkını savunuyor ve avcılık tehlikesinin tamamen engellenmesini umuyoruz. Ülkemizde yasa dışı avcılık artmaktadır. Jandarma bile avcılarla baş etmekte zorlanmaktadır” dedi.

"SİZİ HİÇ GÖRMEDİM"



Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem de, Türkiye’de 100 bin olması gereken alageyik sayısının 300’e, 30 bin olması gereken yaban koyunu sayısının 1380’e düştüğünü vurguladı. 30 yıl devlette çalıştığını, sulak alanlar mevzuatını hazırladığını belirten Erdem, “Avcılar niye bu kadar tedirgin oldular? Nihayetinde buraya gelecek insanlar terörist değil; uzmanlar, bilim insanları” dedi. Bunun üzerine Düzyol, “Sulak alanlar elden gidiyor, ben hiç görmedim sizi” deyince Erdem, “Tanımazsınız, namlunun ucundan bakmayın” karşılığını verdi.

"ARAMIZDA SAVCILAR PROFESÖRLER VAR"



Ersin Düzyol, avcılar olarak aralarında profesörler, savcılar, hukukçular bulunduğunu belirterek, Pelin Sayılgan’a “Biz cahil kişiler değiliz. Anlattığınız gibi hiç bilinçsiz değiliz” dedi. Pelin Sayılgan da “Ben size cahil demedim, ama her şey eğitim de değil. Vicdan diye bir şey de var, etik, ahlak var. Siz hiçbir canlının hayatı üzerinde söz sahibi değilsiniz. Hiç kimsenin, savunması olmayan canlıya silah doğrultmaya hakkı yok ve bunu spor olarak adlandırmak son derece mantıksız” diye konuştu.



"AVCILAR 3’ÜNCÜ SİLAHLI MİLİS GÜÇ"

Avcılık Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol, “Avcılar Türkiye’nin 3’üncü silahlı milis gücüdür. Karadeniz’de kaçakları bulan avcılardır ve teröristlerin çoğu yerlerini ihbar eden yine avcılardır. Şayet bir devlet avcıların lafıyla hiçbir şey yapamıyorsa çok kötü bir şey. Maddenin bu şekilde geçmesi demek, Türkiye’deki 500 bine yakın sertifikalı, 300 küsur bin belgeli, 160 bin faal avcının bitişi demektir” dedi.

