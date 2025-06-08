Avcılar'da 6 katlı binada çökme

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme yşanması üzerine çevredeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı.

Çalışmalara ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi.

Çevresindeki binalar risk nedeniyle boşaltılırken betonları dökülmeye devam eden binanın çökme riskinin devam ettiği öğrenildi ve sokakta güvenlik önlemleri alındı.