Avcılar'da 7 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Avcılar'da polis ekipleri tarafından çeşitli noktalarda yapılan kimlik kontrollerinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, Esenyurt'taki Göç İdare Merkezi'ne gönderildi.

Avcılar'da 7 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki kontrollerde Ortadoğu'dan ve Kuzey Afrika ülkelerinden yurda yasal olmayan yollardan girdikleri belirlenen 7 kaçak gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, Esenyurt’taki Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.

Polis ekipleri, Avcılar Merkez-Üniversite Metrobüs Durağı’nda da dün akşam saatlerinde de kimlik kontrollerine devam etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...