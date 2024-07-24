Avcılar'da 7 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki kontrollerde Ortadoğu'dan ve Kuzey Afrika ülkelerinden yurda yasal olmayan yollardan girdikleri belirlenen 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, Esenyurt’taki Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.

Polis ekipleri, Avcılar Merkez-Üniversite Metrobüs Durağı’nda da dün akşam saatlerinde de kimlik kontrollerine devam etti.

