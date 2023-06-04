Avcılar'da alevlerden kurtulmak için yan binaya atladı

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Kalender Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle başladı.



ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN YANDAKİ BİNAYA ATLADI



Annesi ile birlikte kalan Burak Saygın (25) evdeki alevleri görünce söndürmeye çalıştı. Anne, bir fırsatını bulup binadan çıkarken, oğlu alevlerin arasında kaldı. Balkona çıkan Saygın, bağırarak yardım istedi. Evin her tarafından alevler yükselirken, Burak Saygın çevredekilerin de uyarısı ile hemen yandaki kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın balkonuna atlamaya karar verdi.

Can havliyle yan bina balkonuna atlayan ve camı elleriyle kırıp içeri giren Burak Saygın, sürünerek içerdeki odalardan birine kadar ilerledi ve burada kendinden geçti.

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürerken, olay yerindeki polis ekipleri de Burak Saygın'a ulaşmak için çalışma yaptı. Saygın'ın bulunduğu yer belirlendikten sonra kilitli dairenin kapısı kırılarak içeri girildi.

Yerde kanlar içerisinde bulunan Saygın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra sedye ile indirilerek Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.