İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Berfin Nazlı Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz'ın aileleri, çocuklarının 28 Mayıs Pazartesi sabahı evlerinden çıktıktan sonra geri gelmediği gerekçesiyle polise başvurdu.



Çocuklardan Berkay Bozacı'nın babası Vasfi Bozacı, 28 Mayıs'ta arkadaşlarıyla kahvaltı yapmak için evden çıkan oğlunun bir daha geri gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Pazartesi ben sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra Berkay da çıkmış. O zamandan beri kendisinden haber alamıyoruz. Telefonu kapalı. Daha önce tanıştığı bir çocuk, pazar akşamı Berkay'la camiye gitmek için kapıya geldi. Ancak ben izin vermedim. Ertesi sabah da zaten Berkay kayboldu. Berkay'ı görmek için o akşam kapıya gelen Batuhan da kayıp. Aynı gün, yakınımızda oturan Berfin de kayboldu. Berfin ile Berkay aynı okulda eğitim görüyorlar. Bir süre önce buraya taşındık. Taşınmamızın sebebi, Berkay'ın kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarından uzak kalmasıydı. Nerede oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çocukları kaybolan diğer aileler de şaşkın."



Baba Vasfi Bozacı, oğluyla birlikte kaybolan çocukların fotoğraflarını, üzerine telefon numarasını da yazarak çevredeki duvarlara astı.



Kaybolan çocukların ailelerinin bekleyişi sürerken, polisin arama çalışmaları devam ediyor.



Bu arada, 3 çocuğun daha önce de aynı anda kayboldukları, bir süre sonra evlerine geri döndükleri öğrenildi.

