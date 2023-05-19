Avcılar'da balkonu çöken binaya tahliye kararı

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın birinci kat balkonu kendiliğinden çöktü. Binanın bodrum katında yapılan incelemede beton kalitesinin düşük, kullanılan demirlerin korozyona uğradığı görülünce tahliye kararı çıktı.

Avcılar'da balkonu çöken binaya tahliye kararı

Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi'ndeki Arzum Apartmanı'nda çarşamba günü saat 17.00 sıralarında balkon çöktü.

Balkondan kopan parçalar, şans eseri sokakta oynayan çocuklara isabet etmedi. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekibi 36 yıllık olduğu belirlenen 5 daireli binaya giderek inceleme yaptı.

Avcılar'da balkonu çöken binaya tahliye kararı - 1

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi.

Bunun üzerine binanın tahliyesine karar verildi.

Binada oturanlar ise kendilerine yer gösterilmesini istedi.

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