Avcılar'da balkonu çöken binaya tahliye kararı

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi.

Bunun üzerine binanın tahliyesine karar verildi.

Binada oturanlar ise kendilerine yer gösterilmesini istedi.