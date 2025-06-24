Avcılar'da bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren M.İ., oyun parkında karşılaştığı A.A. ile tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada, A.A., yabancı uyruklu M.İ.'yi ağır yaralayarak kaçtı.

Yaralı M.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan M.İ., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

