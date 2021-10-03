Avcılar'da bir binada patlama

Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Olayda yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.



Öte yandan patlamanın yaşandığı evin arkasında yer alan dört katlı binanın birinci katındaki dairenin camlarında da hafif hasar meydana geldi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, patlamanın meydana geldiği binaya gelerek incelemelerde bulundu. İnan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüp patlaması, bir kişi hafif yaralı. O da olayın şokuna girmiş. Eldeki bilgiler bunlar" dedi.

Patlamanın meydana geldiği evde, olay yeri ekiplerinin incelemeleri devam ederken, dairenin bulunduğu apartmana giriş çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

