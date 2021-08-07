Avcılar'da bir binada patlama ve yangın

Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Olay sırasında bina önünde oturan 2 kişiden biri ağır yaralanırken, patlama ve yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.



Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

