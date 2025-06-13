Avcılar'da bir dairede patlama

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın en üstü katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler yanan daireyi söndürdü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Öte yandan patlamanın olduğu dairede yaşayan Mustafa Uçanoğlu yaralandı.

