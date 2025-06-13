Avcılar'da bir dairede patlama

İstanbul Avcılar'da bir dairenin mutfağında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Avcılar'da bir dairede patlama

'da 4 katlı binanın en üstü katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen küçük çaplı patlama meydana geldi.

sonrası dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler yanan daireyi söndürdü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Öte yandan patlamanın olduğu dairede yaşayan Mustafa Uçanoğlu yaralandı.

Avcılar'da bir dairede patlama - 1 Patlamada yaralanan Mustafa Uçanoğlu

Elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçanoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...