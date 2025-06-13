Avcılar'da bir dairede patlama
İstanbul Avcılar'da bir dairenin mutfağında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında bir kişi yaralandı.
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın en üstü katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen küçük çaplı patlama meydana geldi.
Patlama sonrası dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler yanan daireyi söndürdü.
BİR KİŞİ YARALANDI
Öte yandan patlamanın olduğu dairede yaşayan Mustafa Uçanoğlu yaralandı.
Elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçanoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.
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