Avcılar'da boş binada binada yangın

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını çıkaran kişi veya kişiler ile ilgili araştırma başlatıldı.

Avcılar'da boş binada binada yangın

Ambarlı Mahallesi Cemre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş kısa sürede büyüdü.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldığı belirtilen binadaki yangını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üçüncü kattaki alevlere müdahale etti. çevredeki diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangını çıkaran kişi veya kişiler ile ilgili araştırma başlatıldı.

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