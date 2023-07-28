Avcılar’da boş binada yangın

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere boşaltılan üç katlı binanın bahçesindeki tentede yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Avcılar’da boş binada yangın

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi Hanedan Sokak'ta bulunan, üç katlı binanın bahçesindeki tentede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin, bina önünde park halinde bulunan otomobile sıçrama riskine karşı araç sahibine verildi. 

Avcılar’da boş binada yangın - 1

Otomobil bina önünden uzaklaştırıldı. Yangına çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Çevreye yoğun duman yayılırken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri binada yabancı uyruklu iki kişinin kaldığını tespit etti.

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