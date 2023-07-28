Avcılar’da boş binada yangın

Otomobil bina önünden uzaklaştırıldı. Yangına çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.



Çevreye yoğun duman yayılırken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri binada yabancı uyruklu iki kişinin kaldığını tespit etti.

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