Avcılar’da cinayet: 1 kişi gözaltında, 6 şüpheli aranıyor

İstanbul Avcılar’da bir evden gelen çığlık sesi ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, bir kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polis olaydan kısa süre önce evden çıkan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Berik Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Evden gelen kadın çığlığı ve ardından silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, Murat Y'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan kadın gözaltına alınırken, polis olaydan sonra binadan ayrıldığı tespit edilen 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. .

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.