Avcılar'da dehşet! 26 yıl önce boşandığı adam boynundan bıçakladı
05.07.2026 11:20
26 yıl önce boşandığı adam tarafından boynundan bıçaklandı.
Avcılar'da bir kadın 26 yıl önce boşandığı eşi tarafından boynundan bıçaklandı.
İstanbul'da bir kadın 26 yıl önce boşandığı adam tarafından bıçaklandı.
Olay, 28 Haziran'da Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli kadın oğlunu ziyaret etmek için iş yerine gitti.
Bu sırada iş yerine, M.T.'nin 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi.
17 YIL SONRA GÖRÜNCE TANIYAMADI
Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle." diyerek belindeki bıçağı çıkarıp M.T.'nin boğazına saldırdı.
Boynundan yaralanan kadını, oğlu A.Y. babasını iterek kurtardı.
Ardından annesini dışarı çıkaran A.Y., babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavisi sonrası taburcu edildi.
OĞLU BOYNUNA TAMPON YAPTI
Diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Y., annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YILLAR GEÇMİŞ, YÜZÜNÜ UNUTMUŞUM"
İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen M.T., "26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu büyütüp, bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun. Benden ne istedin?" dedi.
"Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım." diyen kadın, "Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Çünkü başka biriyle evlenmiş. Karısı var, çocuğu var. Sonradan gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok." ifadelerini kullandı.