Avcılar'da dehşet! 26 yıl önce boşandığı adam boynundan bıçakladı

OĞLU BOYNUNA TAMPON YAPTI

Diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Y., annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YILLAR GEÇMİŞ, YÜZÜNÜ UNUTMUŞUM"

İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen M.T., "26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu büyütüp, bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun. Benden ne istedin?" dedi.

"Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım." diyen kadın, "Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Çünkü başka biriyle evlenmiş. Karısı var, çocuğu var. Sonradan gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok." ifadelerini kullandı.