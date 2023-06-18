Avcılar'da denize giren çocuk boğuldu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'ndeki belediye plajına kardeşi ile gelen 14 yaşındaki Ahmet Alizzo, saat 17.00 sıralarında suya girdi.

Bir süre sonra fenalaşarak çırpınmaya başlayan Ahmet Alizzo'yu fark eden cankurtaranlar duruma müdahale etti. Bir miktar su yutan ve suni teneffüs yapılan Ahmet Alizzo için sağlık ekibi istendi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Suriyeli uyruklu Ahmet Alizzo, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyine kıyıda yapılan müdahaleleri gözyaşı içerisinde izleyen kardeşi, Ahmet Alizzo'nun astım hastası olduğunu söyledi.

