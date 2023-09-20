Avcılar’da doğalgaz borusu patladı

Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otopark ve meydan düzenlemesi sırasında doğalgaz borusu patladı.



Olay, saat 08.30 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğalgaz borusunu patlattı.



Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı.

Koku nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.



İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi.



Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. İGDAŞ ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti.



Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.