Avcılar'da doğalgaz vanasını çaldılar, sızıntı mahallede paniğe neden oldu

Avcılar, Merkez Mahallesi Özgüler Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere boşaltılan iki binaya gece saatlerinde giren hurdacılar, doğalgaz vanasını çalmak istedi. Vanayı kesen hurdacılar, çıkan yüksek ses ve kokunun ardından olay yerinden kaçarken aynı sokakta yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı.



İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokağın doğalgazını kısa süreli keserek yeni vana takarken mahalleliler boşaltılan binanın etrafından güvenlik önlemi olmadığı için tepki gösterdi.



"KORKTUK, KAÇTIK EVLERDEN"



Karşı binada oturan, Beyhan Aşkın, “Çok kuvvetli bir ses geldi. Doğalgaz borusunu sökmeye çalışmış bu inşaatlardaki hurdaları toplamaya gelenler. Daha sonra korktuk, kaçtık evlerden. Ama çabuk müdahale oldu. Bina zaten dün boşaltıldı. Hepsi burada sırayla bekliyorlardı. Hafriyat kamyonu gidince binaya dadandılar" dedi.



"HERKES PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI"



Boşaltılan binaların bitişiğindeki binada oturan Rıza Acar ise, ses duyunca pencereyi açıp baktıklarını belirtirken, “Acayip bir şekilde doğalgazda fışkırma fark ettik. Hurdacıların el arabaları buradaydı. Onlar artık nereye vurdularsa boruyu patlatmışlar. Doğalgazcıları aradık, geldiler. Ekipler hemen gazı kesti. Herkes panikle kaçmaya çalıştı" diye konuştu.