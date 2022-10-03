Avcılar'da düğünde kavga: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Avcılar'da düğünde çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgada polise mukavemet eden 6 kişi tutuklandı.

Avcılar'da düğünde kavga: 6 kişi tutuklandı

Avcılar'da, salonunda çıkan kavgaya karıştıkları ve olay yerine gelen polislere mukavemet ettikleri belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Üniversite Mahallesi'nde bir düğün salonunda yabancı uyruklu gelin ile damadın yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada 1 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da düğünde kavga: 6 kişi tutuklandı - 1

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemet gösteren B.M, A.E, R.S, R.N, M.H. ile S.H. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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