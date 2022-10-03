Avcılar'da düğünde kavga: 6 kişi tutuklandı

Avcılar'da, düğün salonunda çıkan kavgaya karıştıkları ve olay yerine gelen polislere mukavemet ettikleri belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Üniversite Mahallesi'nde bir düğün salonunda yabancı uyruklu gelin ile damadın yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.



Kavgada 1 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemet gösteren B.M, A.E, R.S, R.N, M.H. ile S.H. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.