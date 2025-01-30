Avcılar'da ekipleri alarma geçiren ihbar: Binadakiler korkuyla kaçtı

Avcılar’da doğalgaz sızıntısı paniği ekipleri harekete geçirdi.



Merkez Mahallesi’ndeki Rıfat Sokak’ta dört katlı binanın önünde başlayan su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı.



Bina girişinde doğalgaz kutusu olduğu göz önüne alınarak doğalgaz sızıntısından şüphelenenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi.



Kısa sürede gelen polis ve itfaiye bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı.



İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi.



Yapılan kontrollerde kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığı belirlendi.