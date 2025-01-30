Avcılar'da ekipleri alarma geçiren ihbar: Binadakiler korkuyla kaçtı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde doğalgaz sızıntısı paniği yaşandı. Kaldırımda oluşan su sızıntısının ardından çevreye duman ve koku yayıldı. Bu durumun doğalgazdan kaynaklanmasından tedirgin olan apartman sakinleri binadan çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığını belirledi.
Avcılar’da doğalgaz sızıntısı paniği ekipleri harekete geçirdi.
Merkez Mahallesi’ndeki Rıfat Sokak’ta dört katlı binanın önünde başlayan su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı.
Bina girişinde doğalgaz kutusu olduğu göz önüne alınarak doğalgaz sızıntısından şüphelenenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi.
Kısa sürede gelen polis ve itfaiye bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı.
İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Yapılan kontrollerde kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığı belirlendi.
BİNADAKİLER KORKUYLA KAÇTI
Apartmanda oturanlar kısa süre içerisinde bazı eşyalarını yanlarına alarak binayı terk etti ve sokakta gelişmeleri izledi.
Kontrollerde kokunun su sızıntısı nedeniyle kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığı ifade edildi.
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