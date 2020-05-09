Avcılar'da emekli polis intihar etti

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden ayrılan emekli polis Gümüşpala Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki boş arazide beylik silahıyla başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemelerinin ardından emekli polisin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



ÜZERİNDEN DE NOT ÇIKTI



İntihar eden polis memurunun özel harekat görevinden emekli olduğu adının ve soyadının Bedrettin Dursun olduğu öğrenildi.

Ayrıca polis memurunun üzerinden çıkan notta; "Ben Bedrettin Dursun, emekli özel harekat polisiyim devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin" ifadelerinin olduğu öğrenildi.