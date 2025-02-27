Avcılar’da esnafla zabıta arasında gerginlik

İstanbul’un Avcılar ilçesinde belediye ekiplerinin kaldırım işgali ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri sürüyor. Bu sabah yapılan denetimde zabıtayla esnaf arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında kuyumcu dükkanı sahibinin, zabıta amirine küfür ettiği görüldü.

Avcılar’da esnafla zabıta arasında gerginlik

Avcılar’da belediye ekiplerinin, yayaların kaldırımda rahat yürümesini engelleyen, işyerlerinin caddeyi kapatmasına neden olan malzemelerin toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşpala, Üniversite ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde kapsamlı çalışma yapan ekipler, sandalye, duba, reklam panosu, flama, meyve kasası, masa ve pazar tezgahları gibi malzemeleri tek tek topladı.

Toplanan malzemeler kamyonlara yüklenirken, ekiplerine polis ekipleri de eşlik etti.

Avcılar’da esnafla zabıta arasında gerginlik - 1

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanının önünde bulunan sandalye ve dubalar da görevlilerce toplandı.

İş yeri sahibi zabıta ekiplerine tepki göstererek, zabıta amirine küfür ve hakaret etti.

Esnaf ve zabıta arasındaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. amirinin şikayetçi olacağının söylemesinin ardından denetimler devam etti.

Denetimler sırasında bir kebapçı önündeki seyyar araba görevliler tarafından kamyona yüklenirken bir kez daha gerginlik yaşandı.

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