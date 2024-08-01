Avcılar'da fabrika yangını: Kontrol altına alındı

İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Avcılar'da fabrika yangını: Kontrol altına alındı

Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına Anadolu ve Avrupa Yakası’ndan çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekipler, gece boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

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