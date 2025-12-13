Avcılar'da feci kaza. Hatalı dönüş öldürdü
13.12.2025 15:02
Kazada ölen Berkan Balcıoğlu
DHA, AA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, iddiaya göre hatalı dönüş yapan kamyona çarpan bir otomobil alev aldı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, kavşaktan hatalı dönüş yapan Eyüp Y.'nin kullandığı kamyon karşı yönden gelen Kaan Mustafa T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yanan otomobilin sürücüsü Kaan Mustafa T. ile yanında bulunan Berkan Balcıoğlu, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Balcıoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Kaan Mustafa T.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun dönüş yaptığı sırada çarptığı otomobili sürüklemesi, ardından da aracın yanması yer aldı.