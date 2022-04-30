Avcılar'da feci kaza: Otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 02:04

Avcılar'da feci kaza: Otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.

Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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