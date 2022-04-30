Avcılar'da feci kaza: Otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.



Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.