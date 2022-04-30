Avcılar'da feci kaza: Otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 02:04
İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.
Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.