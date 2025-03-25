Avcılar'da feci kaza: TIR'a çarpıp savruldu

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. TIR şoförünün Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etmesi sonucu motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja girmek için dönüş yapan TIR'a ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığını görülüyor.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.