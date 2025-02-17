Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 2

Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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