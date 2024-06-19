Avcılar'da havaya rastgele 6 el ateş edip kaçtı

Olay dün akşam saatlerinde Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yaptığı öğrenilen ve olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen M.E., belinde taşıdığı tabancayla bilinmeyen bir nedenle havaya 6 el ateş etti. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar panik içerisinde kaçıştı.



M.E. ise yürüyerek Reşitpaşa Caddesi'nde park ettiği otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, caddedeki MOBESE ve iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Olay Yeri İnceleme ekibi de caddede çalışma yaptı.