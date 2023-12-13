Avcılar'da hırsız kendisini girdiği daireye kilitledi: Polis ve itfaiye seferber oldu

İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı. Polis, şüphelinin havalandırma boşluğundan alttaki boş dairelerden birine indiğini, buradan da kaçtığını tespit etti.



Ev sahibi Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi.