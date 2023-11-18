Avcılar’da hızını alamayan otomobil zincir markete girdi

Olay, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü T.K., seyir halindeyken marketin önünde bulunan park alanına doğru girdi. Hızını alamayan sürücü, marketin camına çarptı. Camı kıran araç marketin içine girerken, kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma yaparken, araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan kurye, "Durakta oturuyorduk. Arkadaş buradan girdi ve birden ses geldi. Araba direkt cama girdi. Yaralı yoktu. Sağa sola çarpmadan direkt buraya girdi. Kazadan sonra hemen yaralı var mı diye baktık. Polisi aradık. Sonra da araç çekildi” dedi.