Avcılar’da İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

D-100 karayolu yanyol Avcılar mevkisinde, İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Avcılar’da İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Avcılar’da İETT otobüsü, ambulans ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Üniversite Mahallesi mevkisindeki yan yolda, İETT otobüsü, ambulans ve otomobilin karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada, ambulans şoförü ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Avcılar’da İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.

Olay nedeniyle Beylikdüzü yönünde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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