Avcılar'da iki otele silahlı saldırı: Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış

Cihangir Mahallesi'nde 3 Nisan Perşembe sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir kişi, aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otelden haraç istedi. İsteğine olumsuz yanıt alan şüpheli iki otele, tabanca ile ateş açtı.

Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi.



İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi. Saldırganın çıktığı binanın merdiven boşluğunda kullanılmış kıyafet ve içerisinde saldırıda kullanılan silah bulundu. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra hemen yakındaki Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına giderek metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın 'Uzi' olarak bilinen otomatik tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Büro dedektifleri parmak izleri ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri 17 yaşındaki E.Y.'nin gizlendiği evi de tespit ederek yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.