Avcılar'da ilginç görüntü: Bitişiğindeki binanın duvarını kullanıyormuş
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin iki odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı.
Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.
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