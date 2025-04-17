Avcılar'da ilginç görüntü: Bitişiğindeki binanın duvarını kullanıyormuş

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin iki odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.

Avcılar'da ilginç görüntü: Bitişiğindeki binanın duvarını kullanıyormuş

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir bina için projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı.

Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Avcılar'da ilginç görüntü: Bitişiğindeki binanın duvarını kullanıyormuş - 1

Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...