Avcılar'da ilginç görüntü: Bitişiğindeki binanın duvarını kullanıyormuş

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı.



Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.