Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü, yol kapandı

İstanbul Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı çöktü. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı.

Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü, yol kapandı

'un Avcılar ilçesi Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı.

Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu.

Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü, yol kapandı - 1

İnşaat temel duvarının yola bakan bölümü saat 04.30'da kısmen çöktü.

Aynı yerde ikinci çökme saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü, yol kapandı - 2

Bu çökme sırasında Avcılar'dan çıkışta kullanılan İETT otobüslerinin de güzergahındaki yolda da kısmen çökme görüldü.

Bunun üzerine yol trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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