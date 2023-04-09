Avcılar'da inşaatta çökme: Göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Avcılar'da Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.



Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.



Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.

