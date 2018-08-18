İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına ait iş yerinde yangın çıktı.
Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, bitişikteki dükkana da sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. .
Avcılar'da işyerinde yangın
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Avcılar'da tekstil firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına ait iş yerinde yangın çıktı.