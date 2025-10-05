Avcılar'da kadına şiddete meydan dayağı
İstanbul Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı kadını döven şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
Ambarlı Mahallesi’nde gece saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi ile yanındaki kadın ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi kadına saldırarak dövdü.
Kadının bağırışları üzerine çevredekiler kavgaya müdahale etti.
KAÇTI
Çevredekilerin dövmeye çalıştığı kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
- Etiketler :
- İstanbul Avcılar
- Türkiye
- Kadına şiddet