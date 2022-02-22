Avcılar'da kaldırımdaki ağaca kapılı koruma

İstanbul'un Avcılar ilçesinde üç katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina yapılması için başvuru yapıldı.

Binada oturanlar evlerini boşalttı. Bir tarafı bariyer ile kapalı olan ancak diğer bölümünde hiçbir önlem alınmayan binanın önündeki kaldırım üzerinde bulunan ağacın, önümüzdeki günlerde yapılacak yıkım çalışmalarından etkilenmemesi amacıyla 'kapılı önlem' alındı.

Binadan sökülen dört kapı, ağacın çevresine çakıldı. Ağacın yanından geçenlerden bir bölümü alınan önlemi ilginç buldu.



Çevredekiler ağacı korumak için alınan dört kapılı önlemi yerinde bulurken, bir bölümü ise, bunun etkili olamayacağını savundu.

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