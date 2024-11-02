Avcılar'da kamyon iş yerine girdi

İstanbul Avcılar'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bir binanın girişindeki iş yerine çarptı. Kazada şoför yaralandı.

Avcılar'da kamyon iş yerine girdi

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuştan aşağı hızla gelerek bir binanın girişindeki iş yerine girdi.

Kazada şoför yaralandı.

Olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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