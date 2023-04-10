Avcılar'da kentsel dönüşüm yürüyüşü

Müteahhitlerin kentsel dönüşüm için istediği rakamları ödeyemeyip evlerini yenileyemeyen "Avcılar Elele Platformu" üyeleri Marmara Caddesi'nde bir araya geldi.
Platform üyeleri Avcılar Kaymakamlığı’ndan izin alarak 1 ay önce imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında 2 bin 120 imza toplandı. Platform sözcüsü Oya Eser, bilim insanlarının zemine göre geliştirilebilecek inşaat projeleriyle sağlam binalar yapılabileceğini belirtti.
1 AYDA 2 BİN 120 İMZA
Platform Sözcüsü Eser, müteahhitlerin artan fiyatları nedeniyle talep ettiği milyonları olmayan dönüşüm maliyetine katlanamayıp evlerinden çıkmak zorunda kalan insanlarla kurduklarını dile getirdi.
Eser, Avcılar halkının can ve malını korumak için sağlam binalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.
Basın açıklamasından sonra grup üyeleri ellerindeki dövizlerle Deprem Anıtı’na kadar düdük çalarak, "Sesimi Duyan Var Mı?", "Ölmek istemiyoruz", "Avcılar Elele" sloganları atarak yürüdü.
Platform üyeleri, 1999 yılındaki Gölcük ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulundu.