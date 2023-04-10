Avcılar'da kentsel dönüşüm yürüyüşü

Eser, Avcılar halkının can ve malını korumak için sağlam binalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.



Basın açıklamasından sonra grup üyeleri ellerindeki dövizlerle Deprem Anıtı’na kadar düdük çalarak, "Sesimi Duyan Var Mı?", "Ölmek istemiyoruz", "Avcılar Elele" sloganları atarak yürüdü.



Platform üyeleri, 1999 yılındaki Gölcük ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulundu.

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