Avcılar'da kolonu çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.



İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bazı daireleri önceden boşaltılmış olan bina tamamen tahliye edilerek mühürlendi. Uzman ekipler bugün binada inceleme yapacak.

"YIKILMAK ÜZEREYDİ"

Bir bina sakini, "Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz" diye konuştu.