Avcılar'da korkutan olay: Direksiyon başında fenalaştı

Avcılar D-100 yan yol Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki ilk duraktan hareket eden İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaştı.



Şoför fenalaşması üzerine otobüsü Şükrübey Metrobüs Durağı'na yanaştırdı. Durumu fark eden yolcular araçtan inmeye başladı. Yolcular arsında bulunan bir sağlık görevlisi ise şoföre müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.