Avcılar'da korkutan yangın

Yangın, Yeşilkent Mahallesi 585 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Avcılar'ın yanı sıra Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Hadımköy'den itfaiye ekiplerinin de desteği ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.