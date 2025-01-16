Avcılar'da korkutan yangın
Avcılar'da 4 katlı bir binada çıkan yangın, bitişikteki iki binaya sıçradıktan sonra güçlükle söndürüldü.
Yangın, Yeşilkent Mahallesi 585 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Avcılar'ın yanı sıra Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Hadımköy'den itfaiye ekiplerinin de desteği ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Avcılar
- Yangın
- İtfaiye