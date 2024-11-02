Avcılar'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne sabah saatlerinde gelen motosikletteki 2 kişi silahla iş yerine ateş etti.

Kaçan zanlıların silahından çıkan kurşunlar, kuyumcunun vitrin camına isabet etti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.



Ekiplerin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.



İş yeri sahibi Oğuz Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce tehdit almaya başladığını belirterek, "Yurt dışı numaralarından arıyorlar. 'Size 5 milyon lira ceza kestik, bunu sizden alacağız, parayı alamazsak canınızı alacağız.' gibi tehditlerde bulunuyorlar. Bu olayı yaşadıktan sonra tekrar polise müracaat ettik. Bulunmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.