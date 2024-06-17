Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

Avcılar'da metrobüs durağında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri çevresinde yapılan denetimler sırasında İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağında bulunan 25 kişilik grup dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Durağa gelen ekipler, 25 kişinin kaçak yollarla 'ye girdiğini belirledi. Gözaltına alınan 25 kaçak göçmen Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, 25 kişilik grubu Türkiye'ye getiren ve buradan da yurt dışına çıkarma hazırlığı yapan göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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