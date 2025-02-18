Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında, metrobüs aracında yangın meydana geldi.

Duraktan yolcu alan metrobüs hareket ettiği sırada, sürücü aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Metrobüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti.

Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi.