Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı

Avcılar’da metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi. Yangın, görevliler tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.

Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağında, metrobüs aracında yangın meydana geldi.

Duraktan yolcu alan metrobüs hareket ettiği sırada, sürücü aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Metrobüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti.

Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi. 

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