Avcılar'da operasyon. 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
19.04.2026 22:04
Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aramalar yapıldı.
Avcılar'da düzenlenen operasyonlarda toplam 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Nisan tarihleri arasında 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 171 kilo 577 gram skank, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 26 kokain, 16 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ekstazi hap, 4 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.