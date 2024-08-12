Avcılar’da otelde yangın

İstanbul Avcılar’da 4 katlı otelin giriş katında yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Avcılar’da otelde yangın

, saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi, Boncuk Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin giriş katında çıktı.

Tadilat yapılan odada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde bulunan müşteriler tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

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