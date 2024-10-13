Avcılar'da oto yedek parça deposunda yangın

Yangın, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın oto yedek parça deposu olarak kullanılan bodrum katında çıktı.



Bina sakinlerinin yoğun dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



Deponun penceresini kırarak yangına müdahale eden ekipler daha sonra kepenkleri motorlu testereyle keserek içeri girdi. Söndürme çalışmalarının ardından deponun havalandırma pencerelerinin birinden içeriye plastik ip sarkıtıldığını belirlendi.