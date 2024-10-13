Avcılar'da oto yedek parça deposunda yangın

İstanbul Avcılar'da oto yedek parça deposu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itrafiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Avcılar'da oto yedek parça deposunda yangın

, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın oto yedek parça deposu olarak kullanılan bodrum katında çıktı.

Bina sakinlerinin yoğun dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Deponun penceresini kırarak yangına müdahale eden ekipler daha sonra kepenkleri motorlu testereyle keserek içeri girdi. Söndürme çalışmalarının ardından deponun havalandırma pencerelerinin birinden içeriye plastik ip sarkıtıldığını belirlendi. 

Avcılar'da oto yedek parça deposunda yangın - 1

İpin yangının çıkış nedeniyle ilgisi olup olmadığını araştırırken hasar tespit çalışması başlatıldı.

Binada oturan bir ailenin evlerinde besledikleri kediyi de alarak dışarı çıktığı görüldü.

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