Avcılar'da boya atölyesinde yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki otomobil boya ve kaporta atölyesinde saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek atölyenin tamamını sardı. Dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık keipleri geldi.

Dükkan içerisinden patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında, dükkandaki iki otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.