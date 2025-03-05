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Avcılar'da panik anları: Elektrik panosunda patlama

İstanbul Avcılar'da bir sitede elektrik panosunda patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan patlamalar, ekipler tarafından söndürüldü.

Avcılar'da panik anları: Elektrik panosunda patlama

Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan bir sitede panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alev alan elektrik kutusundaki yangına site görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ve bina kontrol edildi.

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