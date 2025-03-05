Avcılar'da panik anları: Elektrik panosunda patlama

Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan bir sitede elektrik panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.



Çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.



Alev alan elektrik kutusundaki yangına site görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ve bina kontrol edildi.